Evento trata de negócios em sistemas eletrônicos de segurança

O Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do Estado de São Paulo (SIESE-SP), realizou um levantamento ano passado afirmando que o setor de segurança eletrônica movimentou mais de 900 milhões de dólares. Este ano, a expectativa é de que o mercado paulista mantenha o ritmo de ascensão e atinja um crescimento de pelo menos 5% em relação ao ano anterior.

Acompanhando a expectativa positiva do mercado, a ISC Brasil 2017 – 12ª Feira e Conferência Internacional de Segurança, que será entre os dias 18 e 20 de abril, na Expo Center Norte, em São Paulo – deve gerar R$ 830 milhões em negócios, reunindo cerca de 15 mil visitantes de mais de 20 países. Uma das novidades desta edição da feira é o foco em soluções para usuários finais corporativos, como bancos, construção civil, indústria, meios de hospedagem, além de transporte e logística como aeroportos e concessionárias de rodovias. Ainda também contará com eventos simultâneos destinados à capacitação e qualificação técnica para profissionais da área, como o Congresso ISC Brasil.

Francisco Condini, presidente do SIESE-SP, diz que as empresas que estão procurando cada vez mais novos nichos no mercado, com sucesso nesse último ano. O gerente de eventos da Reed Exhibitions Alcantara Machado, Thiago Pavani, afirma que essa parceria do SIESE-SP com a ISC Brasil é fundamental para divulgar e potencializar o setor de segurança eletrônica no Brasil.

Fonte: Portal Brasil

Foto: Revista Digital Security