Todos juntos contra a Tuberculose

Tamanho do texto »

O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira, dia 23, a campanha nacional que alerta para a importância do tratamento contra a doença, marcando o Dia Mundial da Tuberculose. Neste ano, a campanha de conscientização terá como slogan “Todos juntos contra a tuberculose”, com objetivo de sensibilizar a população sobre a importância de aderir e completar o tratamento contra a doença, pois muitos não fazem o diagnóstico ou mesmo terminam o tratamento, algo preocupante e que pode agravar a doença. Além disso, está em elaboração, no Ministério da Saúde, o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose; documento que define indicadores e ações para reduzir a incidência da doença na população brasileira.

No ano passado, foram registrados 66,7 mil casos novos e 12,8 mil casos de abandono ao tratamento da tuberculose no Brasil. No período de 2007 a 2016, o coeficiente de incidência da doença apresentou uma variação média anual de -1,7% e passou de 37,90/100 mil para 32,4/100 mil habitantes nesse período. A redução da incidência nos 10 anos foi de 14,1%, e a meta é de até 2035 minimizar essa incidência ainda mais, para 10/100 mil habitantes.

Em 2014, o Ministério da Saúde implantou no país a Rede de Teste Rápido para Tuberculose (RTR-TB), que utiliza a técnica de biologia molecular PCR em tempo real, o que traz um resultado do diagnóstico bem mais rápido — algo que em anos anteriores demorava muito até conseguir descobrir a doença —, detectando tal em até duas horas, identificando inclusive se há resistência ao antibiótico rifampicina, um dos principais medicamentos usados no tratamento.

O Brasil conseguiu atingir as Metas dos Objetivos do Milênio (ODM) de combate à tuberculose com três anos de antecedência e, em 2015, se comprometeu junto a várias nações ao compromisso de redução de até 95% dos óbitos e 90% do coeficiente de incidência da doença.

Fonte: Portal Brasil

Fonte: Jornal Le Guide/El Horizonte