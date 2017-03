Jornal BEIRA-RIO realiza café especial de 20 anos

Como parte da comemoração pelos seus 20 anos, o jornal BEIRA-RIO realizou mais uma edição de seu tradicional encontro, o BEIRA-RIO de Portas Abertas. Entre os presentes neste domingo, dia 26, na sede do jornal, estiveram o colunista Rafael Alvarenga (que em breve participará de um programa da webrádio BEIRA-RIO), e a mulher do presidente do DEM, Cristiano Gonçalves, com sua mulher, Aline Rocha (na foto, junto com o candidato a presidente do PT de Resende, o jornalista Alvaro Brito).

Eles tiveram a oportunidade de tomar um café ao lado da editora chefe Ana Lúcia Corrêa de Souza, da editora assistente Loliza Domingues e o representante comercial João Carlos Correia de Souza, conversando sobre variados assuntos. Além disso, Alvaro presenteou Ana Lúcia com um livro que fala sobre a biografia de um dos jornalistas mais renomados do Brasil, José Hamilton Ribeiro.