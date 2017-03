BEIRA-RIO realiza encontro no aniversário de 20 anos

Tamanho do texto »

Neste domingo, dia 26, o jornal BEIRA-RIO promove mais um encontro com os leitores, em comemoração aos 20 anos de fundação do veículo de comunicação regional que começou com jornal impresso, e atualmente segue em sua versão digital e agora também na webrádio, com os programas Comando da Cidade e Papo de Mulher.

Venha tomar um café com a equipe do jornal e conhecer as novidades no BEIRA-RIO de Portas Abertas, neste domingo, a partir das 9 horas, em nossa sede, na Praça Oliveira Botelho, 24, no Centro (próximo a Igreja Matriz).