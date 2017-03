Nutricionista alerta sobre cuidados na alimentação durante a terceira idade

Tamanho do texto »

Com a idade, uma série de mudanças fisiológicas ocorre em nosso corpo; a estrutura orgânica, a absorção de nutrientes, o apetite, tudo isso, por exemplo, passam por uma série de mudanças. É normal que suas atividades entrem em perda e o ritmo de funcionamento biológico não superem os ritmos de desnutrição. A situação nutricional da população idosa no Brasil apresenta 15,9% de baixo peso, e a principal causa dessa desnutrição está na falta de ingestão de nutrientes necessários para o desenvolvimento das funções corpóreas, devido à sensibilidade que vai diminuindo, sentindo menos fome, perdendo a noção de quando esta com sede, entre outros fatores.

Tathiana Ferreira, nutricionista, explica que, à medida que a idade vai aumentando, as necessidades energéticas diminuem, porém a necessidade de ingestão de nutrientes aumenta. Por essa razão, é muito importante priorizar alimentos de alto valor nutricional.

Dentre os problemas mais comuns em idosos, relacionados a uma alimentação mal estruturada, estão à obesidade com atrofia da massa magra, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, insuficiência digestiva e osteoporose. Mas nem tudo está perdido, pois um importante aliado contra essa desnutrição é a vitamina C. De acordo com a nutricionista, a vitamina C é indispensável na prevenção de doenças cardiovasculares na terceira idade. Segundo um estudo realizado por 12 anos com idosos entre 60 a 101 anos, a mortalidade causada por doenças cardiovasculares é menor naqueles que ingerem frequentemente vitamina C, encontrada nas frutas como morango, laranja e limão. Doenças vasculares, como diabetes e distúrbios gastrointestinais, estão ligados à falta de vitamina A, que pode ser encontrada em alimentos como peixes, vegetais, frutas, fígado e leite integral. A vitamina E também é fundamental contra a aterosclerose, encontrada em cereais, verduras e legumes verdes, frutas secas, sementes e óleo vegetal.

Estabelecer horários regulares para as refeições é outra importante atitude para melhorar a longevidade e saúde, além do consumo de bastante água para evitar a desidratação e problemas renais.

Esse alerta não é somente para idosos, mas sim para todos, pois é indispensável, em todas as fases da vida, consumir alimentos de variados grupos e na consistência adequada, assim garantindo a saúde e disposição para os afazeres do dia a dia.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Toda Comunicação)

Foto: Centro Dia Salluti/Pinterest