Artesãos agora terão carteira no Rio

O Rio de Janeiro será um dos primeiros estados a entregar a Carteira Nacional de Artesão/Trabalhador Manual. Após mais de uma década de espera por esse documento de identificação do Governo Federal, os artesãos fluminenses agora poderão desfrutar dos benefícios que são fundamentais para a classe.

A Secretaria de Estado de Turismo/TurisRio, por meio do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, iniciará nesta quarta-feira, dia 29, a entrega da Carteira Nacional do Artesão, com Angra dos Reis sendo o primeiro município a receber o documento — a partir das 15h, na CEA – Centro de Estudos Ambientais – Avenida Jair Carneiro Toscano de Brito, sem número – Praia das Chácaras —, isso tudo durante o Fórum Regional de Fortalecimento do Turismo do Estado.

Segundo dados do IBGE, atualmente, mais de 8,5 milhões de brasileiros têm o artesanato como forma de renda familiar, representando como atividade econômica em 78,6% dos municípios do país. Nilo Sergio Felix, secretário de estado de Turismo, disse que o artesanato é um produto de grande importância dentro do setor turístico, pois além de ser um poderoso gerador de recursos e desenvolvimento regional, conquista agora o seu reconhecimento como profissão por meio da carteira emitida pelo Programa de Artesanato Brasileiro (PAB).

Esse documento, que não requer anuidades nem taxa de adesão, é emitido após o registro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), proporcionando ao artesão a oportunidade de não somente ter uma identidade profissional, mas também de participar de feiras nacionais e internacionais, oficinas e cursos.

Essa tarefa foi árdua, com início em 2015 de um mapeamento de todo o Estado, com objetivo de reconhecer o artesanato como de fato uma atividade econômica. Com foco em ações voltadas para a geração de emprego e renda, o programa já cadastrou 7.930 artesãos. Em sua atual gestão, a ação passou por 26 municípios.

Fonte e Foto: Assessoria de Comunicação (Setur/TurisRio)