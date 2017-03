Mega sorteia esse sábado R$ 16 milhões

A Mega-Sena sorteia, neste sábado, dia 25, um prêmio de R$ 16 milhões. O sorteio é do concurso 1.915, e será realizado às 20h, em Teodoro Sampaio/SP, onde também se encontra estacionado o Caminhão da Sorte.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

DUPLA DE PÁSCOA

As apostas para a Dupla de Páscoa também já estão abertas e podem ser registradas em qualquer unidade lotérica do país, por meio de volante específico da modalidade. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 15 de abril, com apostas paralelas até o dia 6 de abril.

A partir do dia 7, todas as apostas concorrerão para a Dupla de Páscoa, inclusive as registradas em volantes regulares da Dupla-Sena. As apostas poderão ser feitas até às 19h do dia 15 de abril.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Caixa)

Foto: Correio24horas