Prefeitura de Itatiaia abre inscrições para projeto esportivo

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está com inscrições abertas para o projeto “Dominou, Tocou” nas modalidades de futebol de campo e futsal. A expectativa é que 200 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos sejam atendidas pelo projeto que está recebendo as inscrições de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13h30 às 17 horas, na sede da secretaria.

Para participar é necessário que os pais ou responsáveis apresentem 01 foto 3×4, RG, comprovante de residência (cópias), declaração escolar e atestado médico do aluno (originais), além da cópia do RG do próprio responsável.

De acordo com a secretaria, as aulas de futsal serão realizadas as segundas e quartas-feiras, das 18 às 20h, no Ginásio do Colégio Ana Elisa Lisboa Grégori, no Campo Alegre. Os treinamentos de futebol acontecerão aos sábados, das 8 as 13h, no Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro. Todas as atividades serão acompanhadas por professores de educação física ou instrutores especializados.

– Através desse projeto queremos incentivar a prática esportiva por parte das crianças e adolescente oferecendo uma atividade saudável no tempo livre dos jovens, tirando-os assim da ociosidade. Queremos ainda contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e adolescentes e também ajudar a revelar os vários talentos que temos em nosso município, disse o diretor de Esportes, Helenilton Santos – o Zorro.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer fica situada a Rua Dona Apolinária, s/n, no anexo do Estádio Municipal Antônio Corrêa, no Centro. Mais informações pelo telefone (24) 3352 6444.

