Parque Zumbi: mato e descaso

Tamanho do texto »

Moradores vizinhos ao Parque Zumbi – ou o que sobrou dele – no Lavapés, têm reclamado do estado de abandono quase completo do local, que já contou com eventos comemorativos, playground, sala de jogos, vestiários e até rampa de skate. Hoje pouco sobrou dele, apenas um campo de futebol e a rampa de skate. Fora isso, podem ser vistas apenas as mudas plantadas pela Agência Municipal do Meio Ambiente de Resende (Amar) há quatro anos crescendo junto com o mato alto. “Eu vi os funcionário fazendo o corte desse mato, mas em pouco tempo cresceu tudo de novo (devido ao calor e a chuva)”, revela a aposentada Léa Braga, moradora do bairro há mais de 40 anos.

Léa também ressalta que ao menos as mudas vem crescendo. Segundo ela, apenas o campo de futebol é utilizado pelos moradores. “De noite, aparece uma turma que acende os refletores do campo e vem jogar. E aos sábados, de dia, tem crianças que vêm uniformizadas para jogar também aqui. Só que o campo tem várias falhas no gramado e fica alagado quando chove”. Ela também aponta outro problema. “De noite a rua fica mais escura porque a iluminação é precária”, acrescenta.

Trabalhando há sete anos em casas de família do bairro, a babá Rosarinho de Fátima relembra do tempo em que o parque contava com brinquedos. “Há cinco anos, quando eu cuidava de outra criança (uma menina que vive com a família próximo ao local), sempre a trazia pra se divertir nos brinquedos. Hoje estou em meu segundo emprego na vizinhança e não posso levar mais o filho dos patrões pra brincar porque os brinquedos não estão mais aqui”, diz Rosarinho, que é moradora do Surubi.

Tanto elas quanto o aposentado João Tadeu, outro morador que costuma pescar no parque (que fica às margens do rio Paraíba do Sul), apontam problemas de segurança. “O parque já foi bem melhor, hoje está perigoso passar por aqui. Primeiro porque as bolas do campo caem tudo pra rua e também porque tem pessoas que se aproveitam para assaltar os outros ou se esconder pra usar droga”, responde o aposentado, que tem na atividade um passatempo.

A equipe do jornal BEIRA-RIO esteve no local e observou atos de vandalismo tanto no campo – que está com a porta da caixa de luz destruída, além dos alambrados com problemas – quanto na pista de skate, tomada por um matagal. Também algumas pessoas costumam estacionar carros no local. O jornal entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Resende, que até o momento não respondeu as solicitações.