Curso EAD ensina a fazer alimentos para bebês

Tamanho do texto »

Durante o primeiro ano de vida do bebê a alimentação é um ponto que exige muita atenção. A partir dos seis meses, com o fim da amamentação exclusiva e introdução de novos alimentos à dieta, as papinhas são os complementos mais indicados para atender as necessidades nutricionais da criança. Embora haja diversas opções prontas no mercado, muitos optam por preparar esses alimentos em casa por questão de saúde, ser mais natural e saudável.

Para conciliar a necessidade de montar um cardápio equilibrado, levando em consideração a limitação de tempo e o deslocamento, o Senac EAD está disponibilizando um curso livre a distância, “Preparo de Papinhas para Bebês”, no formato WebTV, para atender essa necessidade dos responsáveis pelos pequeninos.

O curso é curto, com duração de 20 horas, e conta com quatro módulos: Introdução à alimentação infantil; alimentação ideal para as crianças; papinhas para bebês antes dos 6 meses e papinhas para bebês de 6 a 12 meses.

O objetivo é proporcionar uma alimentação saudável, adequada e acessível, levando em conta a faixa etária do bebê, contando com o apoio ainda de nutricionistas para a elaboração de tal, com participação direta de especialistas nas vídeo-aulas, com dicas de papinhas, detalhes sobre o preparo e sobre a transição dos alimentos pastosos para a alimentação sólida.

O curso é indicado a pais, mães, gestantes e pessoas que pretendem conhecer mais sobre a alimentação na primeira infância, sendo livre e a distância, voltados para formação inicial, aperfeiçoamento ou atualização e garantem uma oportunidade de desenvolvimento contínuo

Para se inscrever ou conferir a lista completa de cursos, acesse o Portal Senac EAD.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Senac EAD)

Foto: Muito Chique/Univision