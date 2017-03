Evento fala sobre investimento em franquias

Nos dias 1º e 18 de abril será realizada a palestra “Entendendo Franchising”, na sede da entidade no centro do Rio, pela Associação Brasileira de Franchising Rio de Janeiro (ABF Rio), com objetivo de levar mais informações e conteúdo aos futuros empreendedores que anseiam por montar uma franquia ou conhecer melhor esse sistema de negócios.

As palestras são as mesmas em ambos os dias, tendo essas duas datas para melhor escolha dos interessados. O evento contará com a palestra de consultores e especialistas no assunto que, durante todo o dia, irão apresentar todos os aspectos legais, gerenciais e conceituais sobre franquias para esclarecimento de dúvidas, mostrar melhor como funciona esse modelo de negócio e, futuramente, possibilitar, por meio dessas informações, escolherem com sucesso uma marca.

Além do evento, para aqueles que querem um aprendizado mais profundo, visando se capacitar profissionalmente, podem se inscrever nos módulos do Programa de Capacitação em Franchising (PCF), com início dia 5 de abril e encerramento em 14 de junho. Com realização também na sede da ABF Rio, no Centro, o curso é dividido em 11 módulos de 8 horas/aula, que podem ser feitos por completo ou avulsos.

Beto Filho, diretor presidente da ABF Rio, diz que eventos como esses promovidos pela Associação estimulam o empreendedorismo no setor e o desenvolvimento de novas ideias, além de promover maior interação e troca de conhecimento entre os participantes, levando-os a escolher uma marca adequada a cada perfil.

Para mais informações, acesse o site ou ligue para: (21) 2504-7573.

