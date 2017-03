Obituário

A dona de casa Maria Maciel de Almeida, 88, morreu dia 10 no Hospital Samer, de infarto agudo do miocárdio, doença aterosclerótica crônica e hipertensão arterial sistêmica.

Morreu dia 11 o pedreiro José Joaquim da Silva, 88, no Hospital de Emergência, de choque séptico e pneumonia.

Dia 13, morreu a aposentada Maria José do Nascimento, 80, na Santa Casa de Resende, de falência de Múltiplos órgãos, metástases disseminadas e câncer de colo de útero.

O aposentado Antonio Gonçalves da Silva, 80, morreu dia 13, no Hospital de Emergência, de falência de múltiplos órgãos, sepse, pneumonia grave e AVE isquêmico.

Morreu dia 15, a dona de casa Jorgina Diniz Alves, 60, no Hospital São Lucas, de insuficiência respiratória aguda, anemia severa e leucemia.

Dia 15, morreu o lanterneiro José Luizo, 84, no Hospital da Unimed, de sepse abdominal.

A aposentada Terezinha da Silva Levino, 87, morreu dia 16, em casa no bairro Elite, de insuficiência respiratória aguda, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial sistêmica e Alzheimer.

Morreu dia 17 a dona de casa Patrocinia Fernandes, 80, no Hospital da Unimed Resende, de doença pulmonar obstrutiva crônica.

Dia 17, morreu a costureira Maria Aparecida Lacerda Pessoa, 83, no Hospital Samer, de insuficiência respiratória, sepse pulmonar, pneumonia broncoaspirativa, doença de Alzheimer e taquiarritmia cardíaca.

Morreu dia 18 o operador de máquina Thiago Viveiros da Silva, 29, em via pública no bairro Jardim Alegria, de traumatismo craniano com lesão encefálica e ação contundente.

A professora Anine Muratori de Oliveira, 61, morreu dia 19 no Hospital Samer, de câncer de mama.

Dia 19, morreu a dona de casa Maria Apparecida Nogueira Neves, 71, no Hospital Samer, de sepse pulmonar e insuficiência renal aguda.

O engenheiro Darliley Corrêa Encinas, 67, morreu dia 19 no Hospital da Unimed, de câncer de pâncreas.