Conheça a doença resultante do desequilíbrio da flora intestinal

Sabe aquele nó repentino no estômago seguido da urgência de ir ao banheiro? Quem já passou por essa situação sabe como a diarreia pode atrapalhar a rotina. Da mesma maneira, quando o intestino fica preguiçoso, os sintomas são bastante incômodos, com sintomas como constipação, flatulências, irritabilidade, entre outros e, ainda que pareçam corriqueiros, é preciso ficar alerta: quando persistentes esses sinais, podem indicar que algo não vai bem à flora intestinal. Para auxilio no processo digestivo e, até mesmo na imunidade, o equilíbrio desse delicado sistema é de extrema importância para a saúde.

Para que nosso corpo se encontre num estado de harmonia, é preciso que as bactérias boas sejam em maior número do que as nocivas, estado este conhecido como “equilíbrio” da flora intestinal. Por outro lado, quando alguma anomalia perturba esse sistema, o indivíduo pode apresentar alterações do hábito intestinal, situação conhecida como disbiose. Como resultado, aparecem sintomas como diarreia, prisão de ventre, dores estomacais, inchaço e, até mesmo, queda na imunidade.

De acordo com a nutricionista Joana Carollo, embora a disbiose possa estar ligada a diversos fatores, a alimentação é uma das questões cruciais, pois pode propiciar tanto um cenário contrário quanto favorável à proliferação desses microrganismos e, mesmo quando essa anomalia não está diretamente ligada aos hábitos alimentares, a dieta ainda tem um papel fundamental no restabelecimento da saúde.

A questão não está ligada somente a regularização do intestino, pois a disbiose pode afetar também a mucosa intestinal, ocorrendo essa preocupação em relação ao estado nutricional do indivíduo, uma vez que o problema pode impactar na absorção de vitaminas e sais minerais. Soma-se ainda o risco de desidratação (no caso de diarreia crônica), cenário que pode fragilizar ainda mais sua saúde. Sendo assim, é preciso atentar para as escolhas do cardápio e investir em alimentos que fortaleçam a flora, tanto para prevenir quanto para enfrentar estes problemas. Uma dieta equilibrada e alimentos ricos em fibras são fortes aliados na luta contra a disbiose.

Diante disso, a dica é procurar fazer as atividades do dia a dia, sobretudo com uma alimentação balanceada, já que contribuem para a manutenção de uma flora intestinal saudável. Porém, como este equilíbrio é muito tênue, a própria rotina pode fazer com que este equilíbrio se perca, por isso, quando alguma coisa sair do normal, é fundamental buscar auxilio médico para cuidar do problema de forma segura e rápida, antes de se agravar a algo pior, para então não deixar que tal abale seus afazeres cotidianos.

