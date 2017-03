Semana da Água é destaque da Sala Verde da AEDB

Celebrando o Dia Mundial da Água – 22 de março – a Sala Verde Tymburibá, da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), promove a Semana da Água em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia e com o Parque Nacional do Itatiaia, dentro das comemorações dos 80 anos da primeira unidade de conservação criada no Brasil, em 1937, pelo Presidente Getúlio Vargas.

A Semana da Água conta com a participação de 29 alunos dos cursos de Biologia, Educação Física e Engenharia Mecânica da AEDB, que atuarão como monitores voluntários nas atividades que serão desenvolvidas com 40 alunos do Ensino Fundamental do Colégio Municipal Léa Duarte Jardim, de Itatiaia, na quarta-feira, dia 22, na Parte Baixa do Parque, de 8 às 16 horas.

As atividades consistirão em visita guiada aos recursos hídricos do Parque, para observação dos mananciais e interpretação da natureza. Os alunos serão conduzidos na trilha pelos monitores da AEDB, que receberam treinamento, anteriormente, sob a supervisão do professor Luís Sérgio Sarahyba, coordenador do curso de Biologia, e da coordenadora da Câmara Temática de Educação Ambiental do Parque, Célia Maria Mattos.

Durante a trilha, serão observados pontos chaves como o uso da água, a poluição das águas, mata ciliar, mata de encosta e vegetações que evitam o assoreamento dos cursos d’água. Os monitores do curso de Educação Física desenvolverão com os alunos atividades de sensibilização com a natureza.

Depois da trilha, haverá um lanche coletivo e, em seguida, acontecerá a aplicação dos jogos didáticos do projeto Água, Consciência e Vida, desenvolvido pela Sala Verde da AEDB, com recursos da Agência Nacional de Água. Trata-se de jogos de tabuleiro, onde os alunos jogadores têm que responder questões sobre a água, relativas a temas observados durante a trilha.

Segundo a professora Nilza Macário, coordenadora do Projeto Água, as atividades realizadas no dia 22 têm por objetivo despertar nos estudantes a consciência da importância da água para a manutenção da vida no Planeta, lembrando-os que, por tratar-se de um recurso natural esgotável, é preciso que todos o utilizem de forma responsável e cuidadosa.

PROJETO ÁGUA NA INB

Na quinta-feira passada, dia 16, a Sala Verde Tymburibá realizou atividade alusiva ao Dia da Água nas Indústrias Nucleares do Brasil – INB. Os jogos didáticos do Projeto Água, Consciência e Vida foram aplicados aos integrantes do Grupo Gestor do Programa de Educação Ambiental da INB, formado por representantes dos municípios no seu entorno: Resende, Itatiaia e Areias.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para a terça-feira, dia 21, às 19h, no Auditório da AEDB, está programada a solenidade de entrega de certificados para os colaboradores e executores do Projeto Água. Na ocasião, será feita a prestação de contas do Projeto e a entrega, para o acervo da Sala Verde, de todo o material didático produzido para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, no âmbito do Projeto Água: 20 jogos de tabuleiro, 10 vídeos e 2 jogos eletrônicos.

Encerrando a solenidade, será feita uma homenagem póstuma à professora e bióloga Suelen Medeiros, idealizadora do Projeto Água, Consciência e Vida, realizado pela AEDB/CPGE/Sala Verde Tymburibá com o apoio da Agência Nacional de Água (ANA) e da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (Capes), no período de 2015-2016.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa (AEDB)