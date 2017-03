Concessionária convoca consumidores para atualizar cadastro

Uma das medidas adotadas para agilizar a atualização cadastral é solicitar as informações pessoais no ato da solicitação de qualquer serviço. “Também temos funcionários em campo coletando os dados para importá-los posteriormente para o sistema. Vale ressaltar que nossos colaboradores se apresentam uniformizados, portando crachá e as informações solicitadas são confidenciais”, esclareceu Flávio.

O cadastro de um CPF inválido, que não corresponde ao titular da conta, ou a ausência do número desse documento é prejudicial no relacionamento entre a empresa e o cliente. “Pedimos aos consumidores de Águas das Agulhas Negras que procurem a concessionária o quanto antes para informar os dados corretos”, disse o gerente.

A atualização cadastral pode ser feita através do Disque 115 ou pelo telefone (24) 3354-9115, nas centrais de atendimento ao cliente localizadas na Avenida Coronel Professor Antonio Esteves, km 3,5 – Morada da Colina (ao lado do Parque de Exposições) e, na Rua Pintor Nunes de Paula, Nº 57, Centro (próximo ao antigo terminal rodoviário), ou pelo site da Concessionária no campo atualização cadastral.

Fonte: Assessoria de Comunicação (AAN)