Resende também dá seu grito contra Temer

DIA 21, RESENDE TAMBÉM DÁ SEU GRITO CONTRA TEMER QUE QUER MEXER NA PREVIDÊNCIA E NOS DIREITOS TRABALHISTAS

É bem mais que provável que a maioria das pessoas ainda não tenha se dado conta dos absurdos que estão sendo perpetrados no país, contra a classe menos favorecida, os trabalhadores. A maioria das pessoas é (des)informada pela grande mídia, de forma mais intensa, pelas TVs e seus superficiais e contaminados telejornais.

Não existe neutralidade nos meios de comunicação. É fato. Os principais veículos de comunicação de massa sãos as emissoras de TV que, ou pertencem ou estão muito próximas de grandes empresas de comunicação impressa.

E como sabemos apenas sete famílias nominam a imprensa em todo o país num oligopólio, não só inconstitucional por natureza, como moralmente imundo, amordaçando a opinião pública com o tal discurso único impedindo que a maioria possa perceber o contraditório dos fatos e formar mais livremente sua própria opinião.

E essas empresas, das sete famílias, cresceram muito, inclusive com muito dinheiro público, e elas, no caso das TVs que são concessões públicas, hoje se tornaram grandes empresas. Seus proprietários são grandes empresários que se sentam com grandes empresários de outros setores para discutir seus interesses, empresariais. Jornalismo mesmo passa longe. Por isso não há neutralidade. Eles têm um lado. O lado do capital.

Assim, a grande massa que se “informa” pela televisão não ficou sabendo das grandes manifestações dessa quarta-feira, dia 15, com a greve geral, a qual, várias categorias aderiram em todo o país. A paralisação foi um grande levante contra o projeto de reforma da Previdência Social, que Michel Temer e seus comparsas do Congresso Nacional pretendem enfiar goela abaixo de nossa sociedade, destruindo a vida e o futuro de milhares de brasileiros.

E é comum vermos os chamados ‘especialistas’ e analistas econômicos dos telejornais apoiarem as medidas do governo, dando suporte à mentira do déficit da Previdência e da necessidade de prolongar o tempo de trabalho e, portanto, de contribuição, como “saída única” para cobrir o rombo.

A Previdência tem vários canais de abastecimento e não apenas a contribuição do assalariado. Mas eles não mostram e assim fica na cabeça das pessoas mais simples, que para o bem do país o sacrifício é necessário.

E a mídia também não mostra a quantidade de grandes empresas que devem à Previdência. Muitas dessas empresas, anunciantes desses canais de TV, que assim, podem pagar altos salários a vendidos como Sherazades, Bonners, Sadembergs, Waaks e outros pulhas que com seus discursos de encantar serpentes, iludem os trouxas que acreditam em tudo que vem na telinha.

Temer, o vampiro de capa de gibi, que se aposentou aos 55 anos, agora quer até que as mulheres se aposentem aos 65 anos. Resende também se levanta no grito contra esse ato ignóbil contra as pessoas mais simples e suas famílias. A maioria dos brasileiros.

Na próxima terça-feira, dia 21, haverá manifestação no Calçadão, das 15h às 18h. Manifestação contra o cruel projeto do Governo Temer, de reformar a Previdência e rever os direitos trabalhistas.

Compareça. Mostre sua indignação, mesmo em silencio, mas de corpo presente. Comprove que nem todos estão anestesiados e conformados como bois a caminho do matadouro. A manifestação é organizada pela Associação – Mulher, Cidadania, Ambiente e Economia Solidária.

