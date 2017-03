Vagas abertas para trainee em Barra Mansa

A VLI, empresa especializada em soluções logísticas que integram ferrovias, portos e terminais, está com vagas abertas para trainee operacional na área de operação ferroviária em Barra Mansa, com inscrições até 21 de março. As oportunidades são focadas no desenvolvimento de profissionais para cargos operacionais e oferecem formação teórica e prática, mas para se candidatar, é preciso ter ensino médio ou técnico completo, no mínimo 19 anos, residir em Barra Mansa e ter interesse em na área de operações ferroviárias. As vagas também se aplicam a deficientes, além dos benefícios disponíveis: Bolsa auxílio no valor de um salário mínimo, vale refeição, vale alimentação, assistência médica, vale transporte, seguro de vida, entre outros.

O programa tem duração de um ano e os interessados devem se cadastrar pelo site.

Fonte: Assessoria de Imprensa (VLI)

Foto: ABJ Notícias