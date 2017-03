Senac abre inscrições de cursos técnicos EAD

Tamanho do texto »

O Senac abre inscrições para os cursos técnicos de Ensino a Distância (EAD) até o dia 17 de abril. Ao todo, 12 cursos serão oferecidos nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, segurança e turismo.

Além da flexibilidade, o formato a distância oferece inúmeras vantagens aos alunos — que às vezes não tem a possibilidade do presencial por conta de emprego, casa, entre outros — como o desenvolvimento de competências organizacionais, pró-atividade e responsabilidade, além de um menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional. As matrículas estão abertas por meio do site. Confira os cursos disponíveis:

Técnico em Administração Técnico em Design de Interiores Técnico em Guia de Turismo Técnico em Informática Técnico em Logística Técnico em Marketing Técnico em Meio Ambiente Técnico em Programação de Jogos Digitais Técnico em Qualidade Técnico em Recursos Humanos Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Transações Imobiliárias

Fonte: Assessoria de Imprensa (Senac EAD)

Foto: Blog UNASP Oficial