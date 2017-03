Macacos serão monitorados em ação preventiva contra febre amarela em Itatiaia

Mesmo sem registros e sem classificação de alerta ou risco de febre amarela em macacos em Itatiaia, a Divisão de Zoonoses do município delimitou uma área na divisa da cidade e fará uma ação preventiva de monitoramento dos animais. O objetivo da ação é conscientizar a população para entrar em contato quando perceber algo diferente com os macacos e evitar informações errôneas em relação à transmissão da febre amarela, que tem levado à matança indiscriminada dos primatas.

Os macacos também são vítimas da doença, eles não transmitem a febre amarela para o homem e nem são responsáveis pela propagação da mesma. Quem transmite o vírus são as fêmeas de mosquitos que vivem em área de mata. Esses mosquitos precisam se alimentar de sangue para sobreviver e colocar seus ovos. Como costumam viver nas copas das árvores, onde também vivem os macacos, acabam se alimentando do sangue desses animais. Uma fêmea de mosquito infectada com o vírus, ao picar um macaco, acaba transmitindo o vírus ao animal, que adoece.

– Os primatas se comportam como sentinelas, ou seja, eles sinalizam a presença do vírus e por adoecerem primeiro fornecerem informações valiosas sobre a circulação do vírus em um determinado local. Matar o macaco não resolverá o problema, por isso reforçamos que o correto é avisar a Zoonoses caso o munícipe perceba algo de diferente com o animal que sempre está próximo de sua residência. Uma vez identificados os eventos, o serviço de saúde coletará amostra para laboratório e avaliará, por exemplo, se as populações de primatas da região ainda são visíveis e estão integrados – ressalta Daniele Brasão, bióloga da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde.

Em Itatiaia essa ação já acontece e só será intensificada devido o surto da doença em Minas Gerais, que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro. Visando o sucesso da operação, a Prefeitura contará com o apoio da AEDB e do Parque Nacional do Itatiaia.

– Essa parceria entre todas as esferas do setor público e privado são de suma importância para o sucesso do trabalho. Nesse caso da febre amarela a comunicação precisa ser rápida e eficaz, porém é importante ressaltar para a população que não há nenhum caso em Itatiaia e esse é apenas um trabalho preventivo. Nossa equipe do Parque já está orientada para observar os primatas e captar as informações vindas dos visitantes – destaca o Diretor do Parque Nacional do Itatiaia, Gustavo Tomzhiski.

A Divisão de Zoonoses fica funciona junto a Vigilância Ambiental na Avenida dos Expedicionários, 425, Centro, Itatiaia. O telefone para contato é o 3352-4243.

Fotos: Vitor Marigo e Divulgação/PMI

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação (PMI)