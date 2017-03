A importância da alimentação dos pets

Os cuidados com a alimentação é algo de estrema relevância nestes últimos anos, até mesmo por benefícios ao corpo e a saúde, entretanto, esse assunto vai além do homem, sendo tratados também aos animais de estimação. Uma alimentação balanceada e saudável é imprescindível para garantir uma boa qualidade de vida, evitando doenças e infecções. Então, se ao ser humano isso é importante, por que seria diferente aos pets?

Todos aqueles que têm um amigo peludo sabe muito bem como é importante garantir uma boa saúde para que, dessa maneira, prolongar tempo desses junto a seus donos. Manter uma alimentação saudável faz parte dos cuidados básicos que se deve ter com os pets e, com o passar do tempo, fizeram-se inúmeros avanços nas produções voltadas para o mundo animal e a alimentação deles.

As rações vendidas em supermercados e petshops contêm vários conservantes — não sendo surpresa alguma — e são, em sua maioria, transgênicas, dois fatores que podem se transformar em estopim para infecções, alergias e até câncer, mas as comidas e petiscos naturais são uma opção saudável e passam a certeza do que de fato estão se alimentando esses companheiros.

Alimentos frescos, sejam crus ou cozidos, são notórios uma média de 70% de água, o que ajuda no consumo diário de líquidos necessários para os animais, além de haver uma diminuição significativa em doenças renais, hepáticas e endócrinas, um melhor controle do peso e até mesmo a aparência do animal, com pelos mais brilhosos e hidratados.

A dica então é atentar-se sempre ao que é dado ao bichinho, fora, claro, a consulta com certa frequência ao veterinário para avaliação do pet e verificar seu estado de saúde, se há uma necessidade de uma mudança em sua alimentação, medicação, entre outros, que contribuem para estender a vida desses parceiros ao seu lado.

