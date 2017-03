Campanha do Estado contra mosquito Aedes chega a Resende

A Prefeitura de Resende prepara nova ação de combate à dengue, Chikungunya e Zika, doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, no próximo dia 18, com a realização de um mutirão de limpeza no bairro Fazenda da Barra 3.

Dois dias depois, na próxima segunda-feira, dia 20, ainda dentro das atividades de combate ao mosquito, a Prefeitura vai receber o personagem Dezinho, criado pela Secretaria de Estado de Saúde. Ele fará uma visita às 10h na Casa da Acolhida de Resende, onde vai participar de um ato com crianças. Às 15h, ele caminha em Campos Elíseos, recomendando os 10 minutos de vistoria em casa e no quintal, como forma de eliminação de criadouros.

O “Dia D” de combate à Dengue será realizado das 8h as 17h, tendo como objetivo visitar e colher amostras em 1.768 imóveis, nas localidades de Maria Cândida e Morada da Barra, que compõem à Barra 3. O mutirão da limpeza no Dia D contará com caminhões, máquinas carregadeiras e as visitas domiciliares serão feitas por agentes de combate a endemias do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura.

Foto: Divulgação (SES)

Fonte: Assessoria de Comunicação (PMR)