Nadador Matheus Gonche estreia no Sul-Americano Juvenil

Tamanho do texto »

O nadador resendense Matheus Gonche, de 18 anos, segue trilhando seus caminhos para Tóquio 2020. Recentemente trocou o Fluminense pelo SESI-SP e foi convocado pela Confederação Brasileira de Natação (CBDA) para participar do Campeonato Sul-Americano Juvenil A e B, que será realizado entre os dias 15 e 23 de abril em Cali, na Colômbia. A entidade chamou 48 atletas, sendo 12 de cada categoria.

“Este será meu primeiro sul-americano,estou bem feliz por ser convocado para este importante campeonato. Não vou chegar lá 100%, mas vou estar em ótima forma. Esse período é próximo ao polimento para o Maria Lenk, que é a seletiva para o Mundial Junior”, disse o nadador, que deverá defender o Brasil nas provas de borboleta.

O atleta nasceu no ano de 1999 e pertence a categoria juvenil B. O critério de convocação foi definido pelo desempenho em três competições: o XXIV Campeonato Brasileiro Juvenil (Troféu Carlos Campos Sobrinho), o XXXVIII Campeonato Brasileiro Infantil (Troféu Maurício Bekenn) e o XXXV Campeonato Brasileiro Júnior (Troféu Júlio de Lamare). Esse último foi a competição em que Gonche conquistou seu heptacampeonato nos 200m borboleta, sua prova favorita, com o tempo de 2min01s06.

Seus melhores tempos em piscina longa no borboleta são: 25s52 (50 m borboleta – 06/11/2015), 54s75 (100 m borboleta – 24/11/2016) e 1min59s46 (200 m borboleta – 20/05/16). Ele soma sete ouros e três recordes no Campeonato Estadual de Natação Junior e Senior de Inverno, no Rio de Janeiro, e outros seis ouros no Campeonato Estadual do Sul-Fluminense, além de ter ganhado sua primeira medalha em campeonatos absolutos, ficando com o bronze nos 200m borboleta na disputada do Campeonato Brasileiro Sênior e Open de Natação de 2016.

Fonte e fotos: Flávio Perez (On Board Sports)