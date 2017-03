Guarda Municipal de Quatis receberá rádios retransmissores até abril

Tamanho do texto »

A Guarda Municipal de Quatis deverá receber até a primeira quinzena do mês de abril 30 rádios retransmissores utilizados pelos agentes de segurança que atuaram nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 do Rio de Janeiro. A doação dos equipamentos faz parte do termo de cooperação assinado entre a Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Ordem Urbana, e a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, instituição responsável pelo esquema de segurança das duas competições.

A doação dos rádios transmissores à Prefeitura de Quatis foi solicitada, no ano passado, durante os encontros regionais dos comandantes das guardas municipais de 13 cidades do sul fluminense. O secretário de Ordem Urbana do Município, Brás Júnior, representou a prefeitura na assinatura do termo de cooperação voltado à cessão dos equipamentos.

O prefeito Bruno de Souza (PMDB), que deu a informação nesta segunda-feira, dia 13, destacou que com a chegada dos equipamentos, “os agentes da corporação em Quatis passarão a ter um auxílio importante na comunicação do efetivo a cada plantão, além de tornar ainda mais eficiente o serviço prestado pela Guarda Municipal à população”.

Entre os serviços nos quais os guardas municipais passarão a usar os rádios transmissores estão a vigilância das repartições públicas e o ROES (Ronda Ostensiva Escolar). O investimento reforçará o serviço da Guarda Municipal, que teve o contingente aumentado de 39 agentes em 2013 para 81 no final do ano passado. Os 42 novos guardas incorporados ao trabalho foram admitidos em julho e outubro de 2016, por meio de concurso público.

Foto: Divulgação/PMQ

Fonte: Coordenadoria de Comunicação (PMQ)