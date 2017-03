Campeão da Série D volta a treinar Voltaço

A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta segunda-feira, dia 13, que o técnico Felipe Surian (foto), de 35 anos, campeão invicto da Série D e da Taça Rio, ambas em 2016, pelo Esquadrão de Aço, está de volta ao comando da equipe, substituindo Cairo Lima, que foi dispensado domingo, dia 12. Após passagem pelo América de Natal (RN), Surian retorna com contrato até o final do ano. A apresentação do novo treinador acontecerá ainda nesta segunda-feira, às 15h30, no CT Oscar Cardoso.

Esta será sua segunda passagem pelo Voltaço. Na primeira, em 2016, comandou o time durante 35 jogos, conquistando 18 vitórias, 12 empates e cinco derrotas, com o time marcando 56 gols e sofrendo 29.

Ex-zagueiro, Surian começou sua carreira fora das quatro linhas em 2008, como auxiliar-técnico do seu último clube como jogador: o Tupi, de Juiz de Fora (MG). Assumiu o time de forma interina em algumas oportunidades até que, em 2013, foi efetivado como treinador da equipe, comandando-a na campanha que levou o clube mineiro ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano.

No ano seguinte, Surian treinou o Anápolis (GO) e a Caldense (MG), e retornou ao Tupi, em 2015, para a disputa do Campeonato Mineiro. Ainda naquele ano, treinou o Vila Nova (MG) durante a Série D, transferindo-se para o Esquadrão de Aço no final do ano e ficando até outubro de 2016, quando foi para o América de Natal (RN), último clube antes de acertar o seu retorno ao Voltaço.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Fonte: Assessoria de Imprensa