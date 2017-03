Procuradora de Justiça reafirma necessidade de afastar vereador do PPS, Tisga Vieira

Parecer da procuradora Marcia Tamburini Porto, no último dia 3, reconhece o recurso do Ministério Público que considerou o retorno do vereador Tiago Vieira Martins da Silva, o Tisga, à Legislatura de Resende, uma afronta à finalidade de um agente público eleito para zelar pelo cumprimento da lei. Diz parte do parecer que discordou da decisão do juiz Hindenburg Brasil em janeiro deste ano: “o afastamento do cargo, forma lícita de evitar-se a continuidade dos espúrios estratagemas que vêm sendo empreendidos pelo recorrido”. O Agravo de Instrumento que pede novamente o afastamento do vereador do PPS que tomou posse no dia seguinte à decisão do juiz.

Para o Ministério Público não há dúvida sobre a responsabilidade do vereador Tisga na fraude do programa aluguel social (clique aqui e entenda como tudo aconteceu) e ameaça a um casal de idosos que ele vendeu um terreno em área de disputa por assentamento dos Movimento Sem-Terra. A Procuradoria entende que o afastamento é necessário. Agora, o recurso será apreciado pelo desembargador Portugal Compasso e acredita-se que ainda este mês, sairá a decisão se o vereador Tisga será ou não, novamente, afastado do Legislativo.

Leia aqui a decisão na íntegra da Procuradora Tamburini Porto.