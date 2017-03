Resende sedia capacitação regional sobre Cadastro Único

Resende sedia a partir desta segunda-feira, dia 13, uma capacitação voltada para o preenchimento de dados do Cadastro Único e do Sistema de Condicionalidade – iniciativas do Governo Federal, que permitem o acesso ao Programa Bolsa Família, entre outros benefícios sociais. A capacitação, que reunirá 11 municípios da região do Médio Paraíba, teve início às 9h, e seguirá até a próxima sexta, dia 17, na Faculdade Estácio de Sá.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jéssica Pavone, a iniciativa é voltada para os profissionais que atuam nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Durante a capacitação, eles serão treinados não só para preencher o Cadastro Único e abastecer o Sistema de Condicionalidade – softwares fornecidos pelo Governo Federal – como também para entrevistar as famílias em visitas domiciliares.

No total, 25 profissionais participarão da capacitação. Vinte deles são de municípios da região (Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Piraí, Rio das Flores, Barra do Piraí e Volta Redonda), que enviarão dois representantes por cidade, e cinco são de Resende.

A capacitação, que ficará a cargo de duas representantes da Coordenadoria Estadual do Programa Bolsa Família/Cadastro Único, será realizada, de segunda a quinta-feira, das 9 às 18h. Já na sexta-feira, dia 17, o curso será encerrado ao meio-dia.

