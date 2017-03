Músicos se apresentam esta semana em Itatiaia

Tamanho do texto »

No município de Itatiaia, nesta segunda-feira dia 13, os músicos Joaquín e Miguel realizam um workshop aos alunos do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, no Campo Alegre, e na Escola Municipal Padre Jose Wyrwinski, na Vila Esperança.

O workshop procura mostrar aos pequenos as diferentes formas de criação de instrumentos musicais, imaginários e sons e, em sala, propõe-se ainda analisar o ruído e sons do cotidiano, usando o próprio corpo como volume dos objetos. No final, aprende-se a criar música a partir de qualquer elemento e situação.

Dia 17, eles também farão parte do concerto espanhol Vibra-Tó (Vibra-Tudo), em Itatiaia, às 14h, na Casa da Cultura, no Centro. Essa apresentação é um oferecimento da Atrium Escola de Música, em parceria com o Conselho Cultural da Embaixada da Espanha no Brasil e tem co-realização da Sociedade Cultural Espanha-Brasil, com classificação livre e entrada franca.

O Vibra-tó é um concerto didático e interativo, no qual os dois pedagogos multi-instrumentista, Joaquín e Miguel, interpretam suas próprias composições, com uma variedade do folclore universal e instrumentos feitos inteiramente de material reciclado.

Joaquin Sanchez Gil é Clarinetista e “menestrel” de vários instrumentos convencionais e não convencionais, realizando concertos educativos, palestras e workshops, além de, como instrumentista, colaborar com vários músicos e grupos de diferentes estilos, com apresentações na Alemanha, Malta, Bélgica, Espanha, Marrocos e França.

Guiné Miguel Diaz possui diploma em Educação Musical pela Universidade de Granada, com formação em Naturopatia e Terapia Gestalt, já trabanhando inclusive como musicoterapeuta, tendo uma experiência notável no campo dos concertos educacionais, trabalhando para andaluz Universidades, Provincial Sevilla, Córdoba, Andaluzia, Jeuneses Musicals (Bélgica), e Conservatório de Montpellier.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação (Itatiaia)/Estúdio Mawaca

Foto: Estúdio Mawaca