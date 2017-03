Técnico Cairo Lima deixa o Voltaço

Após nove jogos, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas, Cairo Lima deixou o cargo de treinador do Volta Redonda. O anúncio foi feito na tarde deste domingo dia 12, pela diretoria do Esquadrão de Aço, assumindo o comando interino o auxiliar-técnico Wilson Leite e, ainda na próxima semana, deve-se fazer o anúncio do nome do técnico a assumir o time.

Esta foi à segunda passagem de Cairo Lima pelo comando do Voltaço, com a primeira em 2013, onde dirigiu a equipe durante 32 jogos, conquistando 20 vitórias, seis empates e seis derrotas, e ainda conseguindo a oportunidade de uma sequencia de 11 vitórias durante a campanha da Copa Rio, batendo o recorde histórico do clube. Além dessas passagens como treinador do Volta Redonda, Cairo Lima atuou como auxiliar-técnico de Ricardo Drubscky durante o Estadual de 2012.

Em entrevista, Flávio Horta Júnior, vice de futebol, agradeceu ao profissionalismo e dedicação de Cairo ao clube, destacando ser uma pessoa brilhante e de caráter exemplar.

Ele ainda diz que o futebol vive de resultado, mas que estão tendo essa dificuldade para encaixar isso no time. Afirmou ter consciência de que a culpa desse baixo rendimento do time apresentado não é exclusivamente do treinador, e sim de todo um contexto, mas que não pode ficar a esperar que as coisas mudem de uma hora para outra, muito menos ficar parado esperando que a solução caia do céu; é preciso ser ativo, já que tanto a diretoria quanto a torcida almejam por resultados.

Estão agora analisando alguns profissionais, com expectativa de anunciar o novo treinador o quanto antes contra o Madureira, neste domingo.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Volta Redonda)

Foto: Globo Esporte