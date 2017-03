Inscrições para concurso público do Rio termina próxima semana

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) encerrará neste dia 14 o período de inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais dos Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, com as vagas destinadas a Admissão e a Remoção.

As inscrições para os interessados estarão disponíveis somente no endereço eletrônico da Cetro Concursos, empresa organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 370,00; devendo realizar o pagamento via GRERJ (Guia de Recolhimento de Receita Judiciária), ainda podendo ser efetuado até o dia 15 desse mês.

As etapas do concurso serão: Prova Objetiva de Seleção, Prova Escrita e Prática, Prova Oral e Títulos, com aplicação no município do Rio de Janeiro. A Prova Objetiva terá sua realização prevista para 21 de maio, já as demais etapas ainda não se tem previsão de data.

Para mais informações, a Cetro Concursos disponibiliza o Núcleo de Atendimento ao Candidato por meio do telefone 0800 – 601 7879, com atendimento de segunda à sexta, das 7h às 19h, exceto feriados, além do link a seguir para outras informações

Fonte: Assessoria de Imprensa (Cetro)

Foto: Gazeta do Cerrado