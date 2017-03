Prefeitura derruba casas em terreno do Parque Minas Gerais

Na manhã desta sexta-feira, dia 10, funcionários e máquinas da Prefeitura de Resende estão realizando a demolição de algumas residências construídas em uma terreno no bairro Parque Minas Gerais. De acordo com as primeiras informações apuradas pelo jornal BEIRA-RIO, os funcionários – acompanhados da polícia – deram início à derrubada das casas por estarem construídas de forma irregular em um terreno do Poder Público no local.

No momento da demolição, segundo as mesmas informações e fotos postadas nas redes sociais, o proprietário da casa estaria trabalhando fora de Resende, e que as demais edificações também serão demolidas.

O jornal entrou em contato com a Prefeitura de Resende e aguarda uma resposta do município sobre o caso.

Foto: Reprodução do Facebook