Projeto mostra a interação entre jovens e música clássica em orquestra

A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OBSM), considerada uma das mais jovens do país, inicia sua temporada 2017 apresentando ao público que é possível sim o clássico estar presente em meio a juventude, com novos talentos a serem descobertos, mostrando que pode ser algo de interesse não somente ao veteranos, mas também aos mais jovens. Em seu primeiro concerto da temporada, “OSBM pelo Mundo”, a orquestra recebe a jovem pianista, Patrícia Glatzl, junto a um repertório repleto de clássicos românticos, com entrada gratuita nesta terça-feira dia 14, às 20h, na Igreja Matriz de São Sebastião.

A Orquestra também faz parte do Projeto Música nas Escolas, mantido pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa, que realiza o processo de formação musical em toda a rede municipal de ensino. Regida por seu maestro e diretor artístico, Vantoil de Souza, selecionou-se um programa repleto de clássicos românticos, com a escolha da primeira obra a ser interpretada para este ano pertencente ao alemão Johanes Brahms, “Abertura do Festival Acadêmico”, em seguida, a OSBM traz ainda um pouco da cultura russa por meio das obras de Rachmaninoff e Tchaikovsky.

O intuito do projeto é de fato levar o público por meio da música a uma viajem pelo globo, apresentando, em cada concerto, um país, permitindo uma verdadeira experiência sensorial. Além das obras internacionais, a OSBM recebe, também, na temporada 2017, solistas de países distintos que deixam sempre um pouco de sua cultura.

Fonte e Foto: Assessoria de Imprensa Projeto Música nas Escolas e OSBM