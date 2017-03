Governo Balieiro Diniz fecha Biblioteca Municipal para economizar

Em nota enviada à imprensa, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Resende informou que a Biblioteca Jandyr César Sampaio ficará fechada pelo menos 40 dias porque estão fazendo mudança para novo imóvel que fica a menos de 300 metros da Biblioteca que funciona na Rua do Rosário, num casarão ao lado da Igreja do Rosário. A Biblioteca, segundo a presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Denise Assis, passará a funcionar na antiga sede da Guarda Mirim, na Praça do Centenário.

O local – muito menor e com condições de infraestrutura precárias, precisando de reformas, inclusive nas instalações elétricas – deverá abrigar segundo a Prefeitura cerca de 20 mil exemplares que compõem o acervo.

A mudança de local, segundo a informação da Prefeitura será para “economizar mais de R$ 50 mil por ano, já que deixará de pagar o aluguel mensal do imóvel, fixado em R$ 4.200,00”.

O BEIRA-RIO esteve no novo endereço, mas no momento da visita, o local estava fechado e ainda com a placa da Guarda Mirim, não aparentando passar por qualquer tipo de reforma.