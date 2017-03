Muito trabalho após chuva forte em Penedo

Tamanho do texto »

A manhã e a tarde desta quinta-feira, dia 9, foi de muito trabalho para Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e equipes da Prefeitura de Itatiaia, desde a noite de quarta-feira, dia 8, após a forte chuva que caiu na região central de Penedo. De acordo com a Defesa Civil, por volta das 21h o volume de água do rio das Pedras subiu acima do nível e transbordou, alagando as ruas centrais, incluindo a Avenida das Mangueiras.

Em decorrência do grande volume de água, o trânsito ficou prejudicado em alguns pontos e os motoristas contam com o auxílio da Guarda Municipal.

– De acordo com o acompanhamento da previsão do tempo que fazemos, estava previsto 10mm de chuva para Penedo, o que não ocasionaria o alagamento que aconteceu, por isso acreditamos que a causa foi mesmo uma cabeça d’água no leito do Rio das Pedras. Nós não temos um pluviômetro automático naquela região, então não conseguimos falar exatamente no volume de água, porém esse pedido já foi feito e nos próximos meses o aparelho deve estar chegando a Penedo – relatou Rodrigo Rocha, Assessor da Defesa Civil.

Segundo Rodrigo, houve também queda de um muro de contenção no bairro Fazendinha e quedas de árvores em vários pontos, por isso a Companhia de Energia Elétrica também esteve no local durante a noite para fazer a manutenção da rede elétrica e não deixar o bairro sem luz.

Os alagamentos se concentraram na Avenida Casa das Pedras, Avenida das Mangueiras e no Centro Comercial de Penedo. Não houve registros de famílias desabrigadas ou desalojadas, nem de pessoas feridas. Desde a manhã desta quinta-feira, homens da Secretaria de Obras e Serviços estiveram realizando todo o trabalho de limpeza do bairro.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação (PMI)