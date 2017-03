Projeto que oferece festa de debutante a meninas carentes abre inscrições

O Debut é um projeto de desenvolvimento social idealizado e iniciado em 2015, com o intuito de construir um mundo mais fraterno e justo, oferecendo as jovens carentes da rede pública de ensino de Resende, em idade de debutar, a oportunidade de realizar sonho da tão aguardada festa de 15 anos. Em seu 3º ano consecutivo no município, o projeto segue com inscrições abertas até o dia 15 de março.

Um dos grandes diferenciais desse projeto é a extensa e variada agenda de atividades, onde não apenas conta com a participação das debutantes, mas também disponibiliza a participação dos pais, amigos e/ou responsáveis. Além disso, ainda conta com oficinas, palestras, atividades sócio-educativas e workshops para preparar a todos para a noite dos sonhos, o Baile de Debutantes.

Para viabilizar a festa, feita inteiramente com doações de parceiros e patrocinadores, no decorrer do ano, as debutantes também ajudam na arrecadação de recursos, por meio da venda de rifas e outras tarefas. Para não perderem a vaga, as candidatas precisam alcançar um rendimento educacional favorável durante o ano letivo, além de terem frequência nas atividades escolares e do projeto.

Os interessados podem retirar as fichas de inscrição do projeto nos seguintes locais: Colégio José Medeiros, Colégio Cabralzinho, Colégio João Maia, Colégio Souza Dantas, Colégio Pedro Braile, Colégio Olavo Bilac, Colégio D. Antonina, Copy Center, Sede dos Vicentinos, Igreja Fazei Discípulos e na Emaús.

Fonte e Fotos: Luana Vieira/Divulgação