Apostador de MG acerta sozinho a Megasena

Tamanho do texto »

Um apostador de Minas Gerais acertou sozinho as seis dezenas do sorteio 1.910 da Megasena, realizado na noite desta quarta-feira, dia 8, em Serra Negra/SP. O ganhador é da cidade de Conceição do Pará e faturou mais de R$ 59 milhões. A Quina teve 219 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 19.333,81. Já a quadra teve 10.816 bilhetes premiados e cada um vai ganhar R$ 559,23.

O prêmio do próximo sorteio, que será realizado no sábado, dia 11, segundo a Caixa, está estimado em R$ 3 milhões. As dezenas sorteadas foram 06, 09, 15, 22, 39 e 48.

Fonte e foto: G1