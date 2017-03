Empresas apostam em pequenos influenciadores digitais

Tamanho do texto »

O termo classe média da internet foi usado pela primeira vez no Youpix – principal plataforma no Brasil que trata de influenciadores – para designar criadores de conteúdo para a internet que não tem milhões de assinantes ou likes, mas que trabalham e ganham dinheiro com essa atividade. O uso de influenciadores em ações de marcas nunca esteve tão em alta, com o tema abordado até mesmo em grandes revistas, mas o novo termo que está em alta no memento são os micros influenciadores digitais, composto por pessoas que tem menos seguidores e assinantes, em contraposição, apresentam uma relação mais próxima com tais.

Com essa nova realidade, as marcas direcionam seus olhares para esses para ajudá-las a divulgar seus produtos, em troca, a marca recebe benefícios intangíveis, como autenticidade, ponto de vista único e o potencial de atingir uma audiência mais adaptada, além de ser muitas vezes mais visível ao investir nesses influenciadores digitais com público pequeno, porém fiel e que de fato acompanham seus conteúdos, havendo um o engajamento elevado, do que em grandes influenciadores que tem um público enorme, mas pouco participativo.

Uma pesquisa realizada pelo youPIX chamada Influencers Market 2016, mostrou que, no Instagram, os perfis que possuem cerca de 1 milhão de seguidores costumam ter 1,8% de taxa de engajamento, enquanto os perfis com menos da metade chegam a 7,8% de engajamento, mostrando que quanto menor a audiência, mais segmentada e engajada é seu público perante o que lhe apresenta. Outro estudo, esse realizado pela empresa norte-americana Takumi com 500 mil perfis também no Instagram, identificou que influenciadores com até mil seguidores geram engajamento de até 9.7%, cinco vezes mais do que o engajamento dos influenciadores que possuem mais de 100 mil seguidores.

Segundo Armindo Ferreira, indicado pelo Youpix como uma das 30 pessoas mais influentes do universo digital em 2016, junto a outros grandes youtubers do Brasil, não é difícil compreender a razão desse fenômeno, pois uma marca pode contratar um influenciador que tem 100 mil seguidores ou 10 influenciadores de 10 mil seguidores, obtendo mais diversidade, autoridade e voz, uma vez que comunidades menores são mais coesas.

Mesmo não tendo números gigantescos – com média mensal de 50 mil pessoas impactadas em seus canais – os criadores de conteúdo para a internet fazem a cobertura de lançamentos de grandes marcas, sendo um mercado ainda em expansão e com muito a apresentar e inovar.

Fonte: Assessoria de Imprensa Ana Lima

Foto: Mestre do Adwords