Universidade realizará simpósio sobre sustentabilidade no Brasil

Há cerca de dois anos, a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional pelos próximos 15 anos. No total, são 17 objetivos e 169 metas que envolvem temáticas que incluem, por exemplo, cidades sustentáveis, água e saneamento, erradicação da pobreza e educação, redução das desigualdades, dentre outras.

Em virtude disso, o Brasil vem atuando em comitês da própria ONU, demonstrando empenho em alcançar os objetivos propostos. Segundo Karin Marins, professora do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), além deste esforço diplomático, atuais ações propostas pela comunidade científica brasileira também estão em consonância com os objetivos expostos, já havendo importantes contribuições no âmbito de políticas públicas e instrumentos normativos visando a sustentabilidade, mas ainda há necessidades especialmente no planejamento e desenvolvimento urbano, que mostram-se precários.

Segundo ela, a dificuldade no desenvolvimento de tais ações é proveem da forma isolada como os diversos agentes que influenciam nas condições do espaço urbano das cidades brasileiras atuam.

Com o olhar de outra especialista, a arquiteta Rosa Maria Kalil, docente da Universidade de Passo Fundo (UPF), no Rio Grande do Sul, vem a defender que tanto empresas quanto sociedade devem trabalhar como uma única unidade, executando com responsabilidade as diversas políticas urbanas, habitacionais e sociais, já que é de interesse público tais práticas.

Ela ainda ressalta que as condições geográficas, climáticas, populacionais e econômicas precisam ser entendidas numa visão macro, desde uma pequena vila, um bairro de cidade média ou uma megalópole, formando uma rede de atenção e cuidado que contribua para a promoção desse desenvolvimento sustentável que tanto se anseia.

Ambas as especialistas concordam que, os profissionais da área também devem estar conscientes e conectados com os desafios de promover a sustentabilidade urbana, assim como o planejamento e gestão de projetos interdisciplinares e integrados, envolvendo as distintas disciplinas, agentes, inclusive parceiros públicos, privados e a sociedade civil, que deve ser o principal deles.

Vale ressaltar o evento Singeurb, que ocorrerá dias 25, 26 e 27 de outubro desse ano na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o intuito de reunir profissionais, cientistas e estudantes de todo o país para debater e difundir os conhecimentos em Engenharia Urbana que estão sendo produzidos em instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais. O papel do evento é de repercutir na sociedade e entre os agentes públicos a temática das “Cidades e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”.

Para os interessados em submeter seus projetos técnicos e científicos nas áreas de Gestão e Planejamento Urbano, Transporte e Mobilidade, Saneamento e Recursos Hídricos, Geotecnia e Geoprocessamento, Urbanismo, Habitação e Tecnologias Aplicadas, para avaliação, podem enviar resumos até o dia 10 de março pelo site, que mostra também informações sobre inscrições, cronograma completo e dados sobre transporte, hospedagem, alimentação, lazer e turismo em São Carlos. A programação completa do Simpósio ainda será divulgada.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social – UFSCar

Foto: Senge Bahia/Diário do Rio Claro