Dia Mundial do Rim traz alerta sobre obesidade e doenças renais

O Dia Mundial do Rim (DMR) foi idealizado pela Sociedade Internacional de Nefrologia em 2005, se estabelecendo como data a segunda quinta-feira de março. Ano passado o Brasil esteve entre os três principais países que mais realizaram ações de prevenção no mundo e, neste ano, a data será celebrada em 9 de março.

Segundo a nefrologista Ana Beatriz Barra, gerente médica do grupo Fresenius, por se tratar de uma doença silenciosa, é difícil estabelecer um protocolo de sintomas que identifiquem o início de uma doença renal. A prevenção, nesse caso, passa principalmente por evitar outras doenças que estão associadas, como a hipertensão, o diabetes e a obesidade. Dito isso, o tema desse ano do Dia Mundial do Rim será “Doença Renal e Obesidade. Estilo de vida saudável para rins saudáveis”.

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em associação ao World Kidney Day, desenvolve uma série de ações para promover a adoção de comportamentos preventivos, com o objetivo de levar ao público informações sobre as consequências nocivas da obesidade e a sua relação com a doença renal, defendendo ainda um estilo de vida saudável e tratando de políticas do âmbito da saúde.

As pesquisas indicam, para 2025, que a obesidade irá afetar cerca de 18% dos homens e 21% das mulheres em todo o globo e, junto dela, a obesidade mórbida irá atingir cerca de 6% dos homens e 9% das mulheres. Vale lembrar que a obesidade está associada a uma série de problemas graves de saúde; além de ser um fator de risco potente para o desenvolvimento da doença renal, ela aumenta o risco de morte e contribui para muitas outras patologias, como doença cardíaca, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, apneia obstrutiva do sono, fígado gordo, doenças da vesícula, osteoartrite, cancro e doenças mentais.

Essa data serve para chamar a atenção da população sobre a importância da prevenção de doenças renais, pois cerca de 10% das pessoas em todo o globo sofrem de algum tipo de doença renal e, anualmente, milhões morrem devido a complicações decorrentes da Doença Renal Crônica (DRC), cujo diagnóstico precoce é imprescindível a esses indivíduos desse grupo de risco.

Para a prevenção da DRC, é importante a prática regular de exercícios físicos, o controle do nível de açúcar no sangue para evitar o diabetes, monitorar a pressão arterial, manter uma alimentação saudável e evitar o sobrepeso, hidratar-se ingerindo líquidos não alcoólicos, não fumar, não tomar remédios sem orientação médica e consultar um médico com frequência para o monitoramento da situação dos rins.

Fonte: Assessoria de Imprensa Fresenius

Foto: El Día/Portal Médicos