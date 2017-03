Varejistas agora apostam em parcerias para alavancar vendas

A crise econômica que se instalou no país há algum tempo e passou a fazer parte do cotidiano dos brasileiros vem obrigando muitos empresários do varejo a mostrar uma maior criatividade para solucionar os problemas advindos dessa e manterem-se no mercado que não deixou de ser tão concorrido.

Entre as opções que muitos lojistas têm usado estão às parcerias com fornecedores, vizinhos e administradoras de shoppings. Em tempos de baixa, as dificuldades atingem a todos – o que facilita a abordagem a possíveis parceiros que também precisam de um bom empurrão nas vendas. Nesse cenário tão caótico, sairão à frente os varejistas que tiverem ideias focadas em ganhar dinheiro e procurar inovar seus métodos de negócio.

Para Paulo Alexandre, fundador de uma empresa especializada em customizações e reparos de roupas e acessórios do lar, o lojista que depende apenas do movimento comum dos centros comerciais para vender está perdendo boas oportunidades. No caso de franquias, é necessário o incentivo aos franqueados, investir no relacionamento com as outras marcas, por exemplo, da empresa citada, de vestuário presentes nos shoppings, priorizando oferecer uma entrega rápida dos serviços que, muitas vezes, é o principal atrativo para os clientes.

O segredo está em manter contato com a “vizinhança”, iniciar parcerias por meio de visitas a outros estabelecimentos e, quando for o caso, oferecer uma cortesia. Gerentes costumam ser um ótimo canal para apresentar os negócios, já que só indicam aos clientes algo em que realmente acreditam. Deve-se ter agilidade, atender casos de urgência primeiro e manter um prazo razoável para entregas de produtos e/ou serviços que sua empresa disponibiliza, pois tempo hoje é tudo, as pessoas querem tudo para ontem, e se sua empresa não puder dispor disso, outra a fará.

Algumas dicas para fechar boas parcerias:

– Ganha-ganha: Numa boa parceria, todos se esforçam. Se os resultados só chegam a um lado, há o risco de comprometer o relacionamento.

– Novidade: Seja criativo. Para chamar a atenção, vale combinar setores diferentes, produtos com serviços, canais diferentes e experiências.

– Proximidade: Procure marcas com as quais seus clientes se identifiquem. Uma possibilidade são empresas que complementem seu negócio.

– Mensuração: Defina um plano de ação concreto com o parceiro, com prazos, metas, responsabilidades e reuniões para avaliação.

– Comunicação: Defina um bom plano de divulgação, que pode contar com ações nas redes sociais e na praça comercial, por exemplo.

Fonte: Assessoria de Comunicação Arranjo Express

Foto: Folha Vitória