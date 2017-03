“Vinícius de Moraes… É Demais!” de volta a Resende

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o público de Resende e da região poderá conferir, ou rever, um espetáculo em que a música e a poesia enaltecem a figura feminina. Estamos falando de ‘Vinícius de Moraes… É Demais!’, uma saborosa mistura de show, teatro e sarau, que está perto de completar 25 anos na estrada. São duas as apresentações agendadas para este final de semana em Resende. Na sexta, dia 10, na Pizzaria Artezian; e no sábado, dia 11, no Bar Atlântico.

Idealizado pelo ator e diretor André Whately, o espetáculo é uma homenagem ao poeta e compositor Vinícius de Moraes. ‘Nesses quase vinte e cinco anos apresentando o espetáculo, procuramos inserir novidades no formato. Há sempre uma nova canção, uma nova poesia ou uma nova história sobre o ‘poetinha’, que era o nome carinhoso como se referiam ao Vinícius’, revela André.

Para as novas apresentações em Resende o espetáculo retoma uma formação de sucesso experimentada durante essa longa trajetória. ‘Vinícius de Moraes é da turma da Bossa Nova e do tempo do banquinho e violão; por isso retornamos ao formato acústico com a voz de Cláudia Martins e o violão de Thiago Zaidan (os dois na foto, ao lado de André, que se encontra à esquerda), talentosos parceiros que ajudam a contar e cantar a obra do poeta’, ressalta Whately, que no espetáculo fica incumbido da parte teatral e poética.

As apresentações em Resende – dia 10 na Pizzaria Artezian e dia 11 no Bar Atlântico, começam às 21h, e os ingressos custam R$ 20. Informações e reservas de mesas para ambos os espaços podem ser feitas através do telefone (24) 99832-6732.

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa