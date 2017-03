Fórum debaterá sobre a “Importância dos Conselhos e Políticas Públicas” em Itatiaia

A Prefeitura Municipal de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH) promove nesta sexta-feira, dia 10, às 13h, na Câmara Municipal, o I Fórum Ampliado dos Conselhos Municipais vinculados a SMASDHH que terá como tema a importância dos conselhos na formulação das políticas públicas.

A expectativa é receber 150 pessoas no Fórum que dará posse aos Conselhos da Juventude e de Habitação. Haverá ainda na programação a palestra “A importância dos Conselheiros na formulação das políticas” com a Assistente Social do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Patrícia Dias, e “Os conselheiros e suas competências” com Emerson Cunha do Nascimento, Coordenador de Políticas para as Pessoas com Deficiência de Resende.

A SMASDHH possui seis conselhos vinculados as suas atividades, sendo eles: Conselho Municipal de Juventude, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Foto: Arquivo

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação (PMI)