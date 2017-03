CPI do rombo da Previdência pode se tornar realidade

Tamanho do texto »

O projeto de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caixa da Previdência Social está em vias de se tornar realidade, por meio de votos favoráveis que o senador gaúcho Paulo Paim (PT e, portanto, oposição ao governo Temer), autor do projeto, vem obtendo à instalação do colegiado, até mesmo de correligionários do Executivo, e pretende esclarecer e encerrar de vez a polêmica sobre o possível rombo do órgão.

O objetivo, já ditos em declarações aos diversos veículos de imprensa nos últimos dias, é de conseguir assinaturas suficientes para suplantar até mesmo a pressão do presidente para desfazer a implantação do colegiado, que tem apoio até inclusive de senadores do próprio PMDB. Diversas entidades em favor de aposentados, pensionistas e trabalhadores das esferas públicas e da iniciativa privada declararam apoio ao projeto do senador Paim.

A mudança nas regras de concessão dos benefícios previdenciários se tornou a bandeira do governo Michel Temer desde o impeachment de Dilma Rousseff. Do período até então, as divulgações do Executivo alardeiam a população com informações de que existe um déficit no caixa do sistema previdenciário brasileiro e que, se a reforma proposta não for aprovada, corre-se o risco de falência da Previdência Social.

No entanto, uma corrente de especialistas se mostra contrária ao pensamento de que existe o rombo, com base na tese de doutorado da professora da UFRJ, Denise Gentil. O documento informa que o sistema previdenciário brasileiro não corre o risco de quebra por falta de recursos, já que empregados, patrões e a União contribuem com a Previdência Social. Com isso, reforça-se o apoio ao colegiado para a investigação do Órgão e de onde surgem as informações do déficit comunicado pelo Governo Federal.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Associação Brasileira de Apoio aos Aposentados, Pensionistas de Servidores Públicos

Foto: Dourados /Folha Concursos