Adolescente mata jovem grávida de 7 meses

O sepultamento do corpo de Débora dos Santos Pereira, 19 anos, foi marcado pela revolta de parentes e amigos na manhã desta segunda-feira, dia 06, no cemitério Alto dos Passos, em Resende. O debate sobre os crimes cometidos por adolescentes predominou as conversas durante o velório e sepultamento da jovem de 19 anos, morta na manhã de domingo, dia 5, com 19 tiros. Débora estava grávida de sete meses e o bebê também morreu. O acusado do crime, um adolescente de 17 anos foi detido na noite de domingo.

Na avenida das Mangueiras com a rua das Magnólias, no bairro Cidade Alegria (foto abaixo), por volta das 5h da manhã, o assassino se aproximou de Débora que voltava com amigos de uma casa noturna e disparou 19 tiros sobre a jovem e fugiu de bicicleta. Débora foi atingida na cabeça, na barriga, nos braços e outras partes do corpo e morreu na hora. Amigos comentaram que o socorro demorou a chegar o que também levou a morte do bebê. “Se tivessem chegado rapidamente poderia ter tirado o bebê e tentar salvar ele”, contou uma amiga que estava muito abalada e pediu para não ser identificada.

O suspeito foi levado para Delegacia de Resende e será ouvido hoje pelo juiz e provavelmente, se as investigações confirmarem a autoria, será levado para uma instituição de adolescentes em conflito com a lei. A Polícia investiga a motivação do crime. Débora deixou uma filhinha de quatro anos.

Fotos: JBR, Facebook e G1