Corrupção na Ditadura Militar

Agora que começou o ano, a política com ‘p’ minúsculo vai voltar á baila com força na Mídia Comercial. Primeiro, o leitor menos atento, deve prestar atenção na Globo que vai começar, suavemente, a bater no Temer. Tem tucano por trás disso, não se iluda. Outra onda que vai aparecer com mais força serão os arautos de plantão defendendo nomes que estejam ‘limpos’ para 2018. Nomes “avessos” à corrupção. Nomes, tipo Bolsonaro, que adoram usar o período da ditadura militar como referencia de governos honestos e incorruptíveis. Já que estamos lendo no computador segue o link com uma matéria bem oportuna do Heitor Reis. Olha que legal.

Quarta que vem, dia 08 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o projeto Câmara Cultural, em parceria com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, retoma a mostra ‘Luz, Câmara, Ação!’, que exibe filmes gratuitamente no plenário da Câmara Municipal de Resende. São cinco filmes estrelados por ‘Musas do Cinema’. As exibições acontecem sempre às quartas-feiras a partir das 19h. Confira a programação enviada pelo Lu Gastão:

Dia 08 de março – ‘A Mulher do Rio’ (1954) – Com Sophia Loren

Direção: Mário Soldati

Quando a camponesa Nives Mongolini (Sophia Loren) descobre que está grávida, é abandonada por seu amante, o contrabandista Gino Lodi (Rik Battaglia). Por vingança, ela o denuncia para a polícia, além de alguns outros funcionários aduaneiros que também contrabandeavam, contando com a ajuda do oficial Enzo Cinti (Gérard Oury), que é apaixonado pela moça.

Duração: 105 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Dia 15 de março – ‘Gilda’ (1946) – Com Rita Hayworth

Direção: Charles Vidor

Johnny Farrell (Glenn Ford) é promovido a gerente de um famoso clube noturno em Buenos Aires, de propriedade de um amigo seu. Quando Gilda (Rita Hayworth), a mulher de seu amigo, é apresentada a Johnny ele a reconhece, pois tiveram um caso no passado. É quando o antigo amor existente entre os dois é reacendido.

Duração: 110 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Dia 22 de março – ‘Lágrimas Amargas’ (1952) – Com Bette Davis

Direção: Stuart Heilser

Margie (Bette Davis) é uma atriz decadente e que já não é mais convidada a fazer filmes. Viu o seu mundo desabar ao vender todas as suas coisas e ir morar em um apartamento pobre. Começa a beber. Em uma das suas bebedeiras, é presa, e volta aos jornais, desta vez com destaque negativo. É tirada de lá por um ex-empregado, Jim, que paga sua fiança. Ela tem uma filha, Gretchen, que mora com seu ex-marido, por não ter condições de criá-la. Margie tentará a todo custo um retorno triunfal às telas.

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Dia 29 de março – ‘Nunca Fui Santa’ (1956) – Com Marilyn Monroe

Direção: Joshua Logan

Beauregard ‘Bo’ Decker (Don Murray), um jovem cowboy de rodeio, conhece a cantora Cherie (Marilyn Monroe) em Phoenix e fica apaixonado pela bela mulher. Ela tenta fugir para outra cidade, mas ele obriga a jovem a segui-lo em um ônibus para sua casa, em Montana. O cowboy vai fazer de tudo para ficar com Cherie, mas para isso, precisa fazer com que a cantora deixe seu rancho e o homem que pretendia casar.

Duração: 93 minutos

Classificação indicativa: Livre

Dia 05 de abril – ‘Cabaret’ (1972) – Com Liza Minnelli

Direção: Bob Fosse

Berlim no início da década de 30. O nazismo ascendia em velocidade impressionante, mas a grande maioria das pessoas ainda não tinha noção do terrível poder que aquela força política teria num futuro bem próximo. Sally Bowles (Liza Minnelli), uma sonhadora jovem americana que canta no cabaré Kit Kat, se apaixona por Brian Roberts (Michael York), um escritor bissexual. Ambos se envolvem com Maximillian von Heune (Helmut Griem), um nobre alemão. Quando Sally fica grávida Brian a pede em casamento e declara não se importar com a paternidade da criança. Mas o futuro lhes reserva outro destino.

Duração: 126 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

ANIVERSÁRIOS

Dia 24 mudou de idade o Faustinho Costa. No dia 25 foi a vez do Marcelo Dertonio ficar mais experiente. Dia 26, inauguraram idade nova a Kátia Oliveira, nossa querida Katita e mais a amiga Ademilde Diniz e o Andrezinho do hospital. No dia 27, um quarteto fantástico comemorou mais um ano de vida: o compadre Zé Rodrigues, Mariana Bossan, a Mara Vieira e o Alberico Campos. No dia 1° de março, junto com a cidade do Rio de Janeiro, mais um timaço recebeu os ‘parabéns’: a Mariana Dantas, a Aninha Schneider, o Ale Matheus, o Paulo Roberto Soares e o Arnaldo Lima. No dia 2 outro quarteto de encher as medidas celebrou mais um ano de vida: o Zé Carlos ‘Papai Noel’, a Laura Ampula, a Renata Lamin e a Anne Nogueira. E no dia 3 soprou velinhas o meu amigo e parceiro de música, Evandro Lima. Parabéns e todas as felicidade do mundo a essa turma boa.