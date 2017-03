Vice-prefeito de Resende ameniza exonerações de assessores

O vice-prefeito de Resende, Geraldo da Cunha (DEM), o Geraldinho (na foto, de camisa azul), soltou uma nota para a imprensa na tarde desta sexta-feira, dia, 3 de março, onde tenta amenizar a saída de assessores da vice-prefeitura, sendo um deles presidente do seu partido.

O e-mail enviado ao jornal BEIRA-RIO veio da própria conta do vice-prefeito e não da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, que, até o momento não se manifestou, apesar de solicitação feita por nossa redação. A saída do presidente do DEM, Cristiano Gonçalves, que era assessor especial do vice-prefeito e de Leandro Resende, foi comentada hoje no final da tarde no calçadão de Campos Elíseos e em vários grupos das redes sociais.

Comenta-se que o vice-prefeito, em suas visitas aos bairros da cidade e ouvindo a população, além de divulgar isso, incomodou a cúpula do governo. “No popular? Quer saber o que tá acontecendo? O Geraldinho tá agradando mais que o prefeito que já demonstrou não ter qualquer diplomacia para tratar os servidores nem os seus colaboradores de campanha. A cidade colocou no poder dois prefeitos e um vice-prefeito e o vice pelo menos estava nos ouvindo. Incomodou. Sabe como é?” – comentou um servidor que pediu para não ser identificado com medo de retaliações.

O servidor quando falou “dois prefeitos” foi questionado e explicou que se referiu ao pai do prefeito, o ex-vereador Aluizio Balieiro pela forte influência e/ou orientação que estaria dando ao filho, o prefeito Diogo Balieiro Diniz. Abaixo, a nota na íntegra do vice-prefeito de Resende.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

À população, aos meus eleitores e aos meus amigos.

Estou sendo solicitado a dar meu posicionamento sobre os últimos acontecimentos (exoneração de pessoas ligadas a mim sem o meu conhecimento) de ordem administrativa da Prefeitura Municipal de Resende.

Em primeiro lugar, quero reiterar meu compromisso público com a sociedade e deixar claro que as minhas defesas enquanto administrador público é tornar real os anseios da população.

Estarei ajustando com o Prefeito às questões em relação à nossa equipe de assessores e auxiliares.

Observo ainda, que tenho a clara consciência que cheguei à condição de Vice-Prefeito pela vontade popular, mas acima de tudo, pela vontade política de meu Partido, que prezo, respeito e defendo.

Não existe nenhum desentendimento entre eu e o Prefeito Diogo, existe apenas ajustes que precisam ser feitos para que equívocos casuais sejam sanados. Tenho certeza que a boa vontade que nos uniu é força motora para que possamos juntos realizar os anseios da sociedade.

Sigo firme com a população, com o meu Partido Democratas e principalmente, com o meu compromisso de bem servir o povo como sempre fiz.

Abraços!

Geraldo da Cunha – Vice-Prefeito de Resende

