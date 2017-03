Família procura por gato na Cidade Alegria

O gato de estimação Bernardo, de propriedade da estagiária Jéssica Leal, e de sua mãe Cláudia Silva, está desaparecido desde o dia 14 de janeiro, quando segundo a estagiária, o cachorro de estimação da família teria aberto a porta da casa, ocasionando a saída do gato, que nunca mais foi encontrado. Na ocasião, ele tinha 10 meses.

De acordo com Jéssica, Bernardo tem o pelo cinza-escuro e de tamanho médio, olhos amarelos e falhas no pelo em cima no pescoço, já que precisou fazer tratamento de pele. Além disso, o animal já está castrado. “A gente esta sentindo muita falta dele, o Bernardo também fazia a alegria da casa”, relembra. A mãe de Jéssica também faz um apelo. “Se alguém pegou, pedimos que nos devolva o Bernardo!”, pede Cláudia.

A família informa que está oferecendo recompensa de R$ 200 pra quem achar Bernardo. Qualquer informação sobre o paradeiro do gato é só entrar em contato pelos telefones 99946-9423 (Cláudia) ou 99216-0760 (Jéssica).

Foto: Reprodução do Facebook