Diocese de luto por Padre Quiquita

Morreu na madrugada de segunda-feira, dia 27, o padre Paulo Quiquita de Oliveira, mais conhecido como padre Quiquita (na foto, à esquerda). Natural de Pocrâne/MG, viveu no estado do Espírito Santo antes de chegar, ainda jovem, na diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda.

Estudou na PUC-Rio e posteriormente especializou-se em Sagrada Escritura. Atuou nas Regiões Pastorais de Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí, destacando-se na luta operária, na animação bíblica e no processo de iniciação à vida cristã. Com posturas firmes e definidas, sempre esteve à frente do seu tempo, provocando as mudanças propostas pelo Vaticano II e exigidas pelo mundo contemporâneo. Atualmente, aos 64 anos, exercia a função vigário paroquial no setor de Sagrada Família em Dorândia/Vargem Alegre.

Quiquita estava internado na Santa Casa de Barra Mansa, onde recebia cuidados devido a uma pneumonia agravada pela baixa imunidade, consequência da luta contra leucemia que travava há alguns anos. O corpo do padre foi enterrado em Vitória/ES.

Fotos: Reprodução do Facebook

Fonte: Assessoria de Comunicação (Diocese VR)