Biomas brasileiros são tema da Campanha da Fraternidade de 2017

A diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda abriu na tarde desta quarta-feira, dia 1º, a Campanha da Fraternidade 2017, com o tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. O lançamento foi realizado no auditório da cúria diocesana, em Volta Redonda pelo bispo diocesano, Dom Francisco Biasin, ao lado de representantes da Igreja, ambientalistas e comunidade. O dia foi escolhido junto com toda a Igreja do Brasil. O objetivo da ação é dar ênfase à diversidade de cada bioma, promover relações respeitosas com a vida, o meio ambiente e a cultura dos povos que vivem nesses lugares.

Durante a coletiva, o bispo diocesano explicou que o tema deste ano é um desdobramento da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016 que falou sobre o cuidado com a Casa Comum. “Em continuidade com a Campanha da Fraternidade do ano passado, nos debruçamos sobre essas regiões específicas chamadas de biomas. É importante ligar essas duas realidades: biomas e vida, sobretudo dos povos originários que vivem nesses locais. Os biomas nada mais são que a vida que se manifesta em grandes regiões brasileiras e desenvolvem o equilíbrio profundo entre a vegetação, solo, águas que brotam do solo, animais e a vida humana”, destacou dom Biasin.

O tema ligado à ecologia não é novidade entre os escolhidos nas campanhas da Fraternidade, como lembrou padre Juarez Sampaio ao listar que a natureza foi tema nos anos de 1979, 1986, 2004, 2011 e 2016. “O tema voltado ao cuidado com o meio ambiente não é nenhuma novidade nas nossas campanhas da fraternidade, mas será que temos feito nosso dever de casa? Continua sendo um tema atual e debatido que precisa ser aprofundado”, destacou o padre ao relembrar a sugestão feita ao poder executivo das cidades da região em outra oportunidade para a criação de um consórcio de preservação do Rio Paraíba do Sul, por exemplo.

No Brasil existem seis biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. Segundo a reflexão proposta pela CF 2017, atualmente, como resultado da expansão das atividades agropecuárias e da urbanização no país, todos os biomas brasileiros correm risco de extinção caso sejam mantidos os mesmos padrões de ocupação e exploração.

MATA ATLÂNTICA: NOSSO BIOMA

O Bioma no qual fazem parte as cidades da diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda é a Mata Atlântica. Para falar sobre ela, foi convidado o analista ambiental do Instituto Chico Mendes, Sandro Leonardo. O ambientalista destacou que restam apenas 12% de Mata Atlântica no Brasil. Essa floresta, que é uma das mais importantes do país e berço de milhares de espécies de seres vivos foi a mais devastada entre os biomas. Mais de 80% do que restou são fragmentos menores que 50 hectares e apenas 9% deles estão em áreas protegidas, classificadas como unidades de conservação, territórios quilombolas e terras indígenas.

Em recente estudo realizado pelo S.O.S Mata Atlântica, que monitora a floresta há 29 anos, os dados de degradação são alarmantes. No Estado do Rio, Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba são os locais que mais preservam a Mata Atlântica. Já nos municípios que fazem parte da diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Itatiaia (4º), Paulo de Frontin (5º) e Rio Claro (9º) estão entre os dez mais preservados. Já os mais devastados são: Resende (1º), Rio Claro (2º) e Piraí (8º).

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação (Diocese VR)