Conversa de um dia de Carnaval em Campos Elíseos

Tamanho do texto »

Conversa de um dia de Carnaval em Campos Elíseos

Sábado passado o ‘Bloco Etílico Carnavalesco Crustáceos da Manguaça’, completou 17 carnavais e pelo que pude perceber e extrair de alguns comentários, não é exagero especular sobre a consolidação do pré-carnaval de Resende.

Exagero é afirmar que já existe uma tradição entre os foliões, de se dirigirem a Campos Elíseos, mais precisamente ao entorno da quadra que se localiza de fronte à Praça do Trenzinho. Tradição não, mas um hábito, sim.

Quem gosta de Carnaval de rua, descontraído, desregrado e com a dose certa de anarquia (próprio da essência da festa) tem um compromisso inadiável um sábado antes do Carnaval. Fato.

Há 16 anos o ‘Crustáceos’ lançou a semente dessa ofegante epidemia que andava meio esquecida por aqui. Floresceu. Ao ponto de pela manhã de sábado passado o bairro ter sido surpreendido com o Carnaval de crianças. A turma chamou informalmente a galerinha de ‘tatuís’, os futuros crustáceos.

Quando o ‘Crustáceos’ chegou, no início da tarde, muito bem acompanhado pelo empolgante grupo folclórico ‘Pedra Sonora’ e pelas meninas do debutante ‘Amigos da Farofa’, foi saudado pelos comerciários das lojas do Calçadão. Recebeu as costumeiras adesões de populares de toda sorte. Encorpou e, a essa altura ninguém ousaria negar que já não fosse Carnaval.

Em seguida vieram ampliar a festa a empolgação dos blocos co-irmãos Ki-Beleza, Vai Quem Quer do Ipiranga e o caçula, Mengão para que o incêndio de alegria se configurasse definitivamente. Também vieram as ‘Marias’ e outros embriões de blocos e turmas nos moldes daqueles que enriqueciam os bons tempos dos carnavais de salão. “A coisa pegou”, alguém observou.

Num piscar de olhos já eram milhares de pessoas, e muitos, muitos fantasiados (que maravilha!) sob um sol escaldante, e na maior paz. Foliões de verdade. E gente de outros municípios chegando. E todos foram ali apenas brincar. Exercitar a felicidade descompromissada. Crianças, jovens, adultos, idosos.

A vida não está de brincadeira nesses tempos bicudos. “Mais que nunca é preciso cantar / É preciso cantar e alegrar a cidade” nos aconselhou o poeta. É isso. Estamos aí. Parece que a coisa pegou.

O futebol das piranhas e o gol de bolsa na AABB

Domingo passado rolou um lance na AABB, digno de aplausos. O ‘Futebol das Piranhas’. Iniciativa conjunta da Turma da Pelada com a ONG da dona Ângela Campos. Muito legal. Dois times fantasiados. Os atletas vestidos de mulher. Ou se preferirem: mal vestidos de mulher. As Panteras X Turma da Pelada. Quem foi assistir levou um quilo de mantimento. O que foi arrecadado depois seria doado à Pestalozzi de Resende.

Ainda houve sorteio de brindes depois do jogo. Muito legal e tomara que a iniciativa se perpetue e seja copiada por aí.

Sobre o jogo em si, ‘As Panteras’, time liderado pelo Deleco venceu por 4 x 2. Mas o destaque ficou para um dos gols da Turma da Pelada, o “gol de bolsa”, feito pelo Dr. Bené, ou Renata Sorrat como foi batizado em campo. O inusitado lance se deu quando Bené colheu a bola com a bolsa, sem colocar as mãos, e correu perseguido pelos adversários que não conseguiram impedi-lo de arremessar a bolsa com a bola dentro, no gol da equipe rival. O árbitro validou o gol. Show!!

TRIPA: Programação de Carnaval em Resende

** Nesta Sexta-feira, dia 24, o bloco das Safadas abre oficialmente o Carnaval de Resende. A turma sai do lado da Igreja de Santa Cecília por volta das 20 horas e desce a ladeira no sentido do Jardim Jalisco. Estaciona no bar do Plínio, próximo da Arena Gol. Quem gosta de Carnaval já está convidado.

** No sábado, às 16 horas o bloco Resende Saudades faz a festa na Praça Oliveira Botelho. Vá fantasiado.

** Domingo, segunda e terça tem baile carnavalesco na AABB. Também uma iniciativa do Cesar Simplício e do pessoal do Resende Saudades.

** Na segunda tem o Bloco da Bóia na Capelinha e o Bloco das Piranhas na Avenida Rita Ferreira da Rocha, na beira-rio próximo da Prefeitura a partir das 14 horas.

** Na terça à tarde O Bloquinho do Lavapés vem do bairro e deságua na Praça Oliveira Botelho (da Matriz), onde se contra as 16 horas com o Rancho Chuveiro de Prata, do Claudionor Rosa, que este ano homenageia a cantora de seresta, Naia.

ANIVERSÁRIOS

Dia 16 mudaram de idade, o amigo Sylvio Costa e a Flávia Vallim. No dia 17 foi a vez do meu amigo e competente repórter João Antonio Barros e Liliane Roberto inaugurarem idade nova. Dia 18 a Luzia Rodrigues soprou velinhas. No dia 19, receberam os ‘parabéns’ o Neném Martini e a Simone Orphão Menandro. Os amigos Wal Ribeiro e Márcia Caldas ficaram mais experientes no dia 20. Dia 21 o Cérgio com ‘C’, o Carlos Silva e a minha xará Laís Whately comemoraram mais um ano de vida. No dia 22 o José Márcio Gonçalves e o Robson Botelho também aniversariaram. E no dia 23, contaram mais uma primavera o Zé Luiz Uchoa, o Marcelo Salviano e o Zé Luis Vargas. Parabéns e todas as felicidades do mundo a eles.