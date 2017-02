Seis mil pessoas já foram imunizadas contra a Febre Amarela em Itatiaia

O trabalho de bloqueio por meio da vacinação contra a Febre Amarela no município de Itatiaia segue nas Unidades de Saúde de segunda a sexta-feira.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, da meta de imunização de cerca de 26 mil pessoas – parcela essa que corresponde a 100% da população – até o momento, cerca de 6 mil já foram vacinadas. Além da Policlínica Municipal, no Centro, as unidades de Estratégia de Saúde da Família da Vila Esperança, Vila Magnólia, Vila Flórida, Penedo, Campo Alegre I e II, Maromba e UBS Marechal Jardim também estão oferecendo as vacinas das 8h às 16h, até 24 de março.

Mesmo não havendo registros da doença na cidade, o ressurgimento de um grande número de casos suspeitos no país deixou a população em alerta. Para se vacinar, é necessária a apresentação de um documento de identificação com foto e comprovante de residência, salvo os registrados na unidade de Saúde e identificado pelo assistente de Saúde.

Vale lembrar que para a população maior que 60 anos, é necessário a apresentação da recomendação médica para realizar o procedimento, além de recomenda-se também tomar a vacina apenas pessoas que forem viajar para áreas epidêmicas, no caso, Minas e Espírito Santo.

Fonte e Foto: Assessoria Especial de Comunicação de Itatiaia